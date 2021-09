SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In redazione sono giunte nuove problematiche in Riviera.

Diversi lettori ci hanno segnalato una situazione spiacevole: “Degrado e materassi per senzatetto vicino via Madonna della Pietà, è molto triste tutto ciò. Il tutto a non poca distanza dalla Caritas sambenedettese”.

I cittadini auspicano un intervento del Comune e degli enti di competenza per aiutare queste persone in difficoltà e ridare decoro all’area.

Di seguito alcune foto inviate dai nostri lettori

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.