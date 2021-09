SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio bollente nel cuore di San Benedetto, quello del 12 settembre.

Un gruppo di tifosi rossoblu si è radunato in Piazza Giorgini, in occasione del comizio di Matteo Salvini, giunto in Riviera a sostegno di Pasqualino Piunti.

Il video della contestazione

Proprio nel momento in cui il sindaco ha preso la parola sul palco, si sono sollevati i cori di contestazione da parte degli ultras della Samb, a dir poco contrariati riguardo la gestione dell’attuale amministrazione sulla travagliata vicenda della Sambenedettese negli ultimi roventi mesi.

Il tutto si è comunque concluso senza particolari disordini, sul posto anche le Forze dell’Ordine.

Il video della contestazione

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.