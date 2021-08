TERAMO – Di seguito una nota giunta in redazione il 28 agosto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Durante la serata di ieri, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta in via Benedetto Croce, a Borgo Santa Maria di Pineto, per rimuovere un grosso albero. L’albero, una quercia di grande dimensioni, è caduto rovinosamente a terra poggiandosi sulla recinzione e sulla parete di un vicino fabbricato di civile abitazione, schiacciando una Ford Kuna e danneggiando una Volkswagen Golf e una Kia Picanto. Durante la caduta dell’albero, le auto coinvolte era in sosta senza persone a bordo e, fortunatamente, nella zona non stavano transitando passanti.

In conseguenza della caduta dell’albero è rimasta tranciata una linea elettrica aerea dell’Enel.

Per rimuovere parte della folta chioma i vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per oltre tre ore fino a libarare le due auto danneggiate e rimuovere i rami poggiati sulla recinzione e sulla parete dell’abitazione. Sul posto è intervenuta anche l’Enel per mettere in sicurezza la linea tranciata e successivamente ripristinare la fornitura elettrica.

L’intervento sarà completato nella giornata di oggi con la rimozione del tronco e il recupero dell’auto schiacciata. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Pineto per gli adempimenti di competenza.

