MONTEPRANDONE – Lunedì 30 agosto, alle 19, nel rinnovato palas di via Colle Gioioso, la prima squadra torna ad allenarsi. “L’obiettivo è tornare in serie A2” dice il vicepresidente Pierpaolo Romandini.

Il campionato di serie B dovrebbe partire verso fino ottobre (il termine ultimo per le iscrizioni è il 19 settembre). L’HC si è assicurata un rinforzo, quasi due. È arrivato Teo Marchesino, 20 anni, terzino argentino alla prima esperienza in Italia, di grande struttura fisica: un metro e 92 centimetri per 87 chili. Ed è tornato alla base, dopo l’esperienza al Camerano, in A2, l’ala classe 1999 Leonardo Grilli. Confermato il resto della squadra, affidata per l’undecimo anno consecutivo a coach Andrea Vultaggio.“Ma siamo ancora alla ricerca di qualche puntello” passa e chiude Pierpaolo Romandini.

L’Handball Club vuole provare a riprendersi quella serie A2 che a Monteprandone manca dal 2018.