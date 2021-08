CUPRA MARITTIMA – L’Amministrazione Comunale di Cupra Marittima è il secondo comune della costa picena a ricevere il riconoscimento che premia le località attente a favorire il turismo alle persone con disabilità.

Il Sindaco Alessio Piersimoni è lieto di comunicare ai propri cittadini ed ai gentili ospiti, che, alla presenza del Presidente della Società Cooperativa “Bandiera Lilla” Onlus, Roberto Bazzano, è stata consegnato al Comune di Cupra Marittima, il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Lilla”.

Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo alle persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico, infatti, il risultato dell’analisi territoriale, a seguito delle migliorie proposte dall’amministrazione comunale, è risultato positivo ed ha permesso di soddisfare i requisiti per l’idoneità e soprattutto della nuova attenzione rivolta verso l’accessibilità.

Sottolineati in particolare la presenza di specifici spazi in spiaggia libera, con passerelle fino al limite permesso e la presenza della sedia Job con libero utilizzo da parte di tutte le persone con disabilità come si evince nella motivazione di assegnazione: “Durante le attività di valutazione abbiamo potuto constatare come il concetto di progettazione inclusiva stia crescendo nel Comune di Cupra Marittima, grazie all’apporto prezioso dei tecnici ed alla sensibilità dell’amministrazione. Questo ci conforta e lascia trasparire, anche alla luce delle idee e progetti che ci sono stati presentati Cupra migliorerà ulteriormente la sua accessibilità. Un particolare plauso va all’allestimento delle spiagge libere accessibili realizzato con serietà e materiali solidi e in grado di garantire la sicurezza delle persone in carrozzina. Come già detto I progetti in atto e le migliorie attivate confermano l’avvio di un modello di lavoro volto al costante miglioramento sia dell’esistente che del nuovo. Per questo siamo lieti di assegnare la Bandiera Lilla”.

