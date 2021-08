CUPRA MARITTIMA – Un poeta, Davide Rondoni, e un cantautore con vocazione giullaresca, David Riondino, ci accompagneranno in un percorso di storie, testi, aneddoti, bizzarrie, canzoni, che illuminano il profilo di Dante e dei “tipi danteschi”.

Mercoledì 18 agosto, alle ore 21.30, al Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima, andrà in scena uno spettacolo particolarissimo ricco di suggestioni: “Tipi danteschi, poeti e giullari tra cielo e terra”.

Non solo Dante quindi, ma altri poeti, artisti, e testimoni del tempo che in qualche modo abbiano avuto a che fare con l’ansia di ricerca, e con le prospettive aperte alla storia umana e letteraria dalla Commedia e dalle altre opere del Fiorentino. Per dirne alcuni, Tobino, Baudelaire, Rimbaud e Mark Twain.

Tra pagine di grandi scrittori, riscritture popolari, canzoni e sprofondamenti in alcuni grandi momenti della Commedia, i due “tipi danteschi” accompagneranno gli spettatori dove mai questi sospetterebbero di arrivare: fin davanti allo specchio, per vedere se sono tipi danteschi pure loro.

Ingresso 2 euro con prenotazione consigliata presso l’ufficio Iat (0735-779193 e 353/4106942). Green Pass obbligatorio.

