CUPRA MARITTIMA – Una Carmen carica di sensualità tra lussuose voci liriche e ballerini di flamenco quella messa in scena dal Comune di Cupra Marittima per il Cupra Festival, in collaborazione con l’associazione Incontri d’Opera e l’agenzia Eclissi Eventi, giovedì 11 agosto alle ore 21,15 presso il Parco di Villa Cellini (via Adriatica Nord, 71).

Il collaudatissimo format ideato dal regista-musicologo Paolo Santarelli, che introdurrà tutte le scene musicali dell’opera con preziose narrazioni, sarà arricchito da costumi teatrali di tradizione, indossati da cantanti di eccezionale bravura. Nel ruolo di Carmen il mezzosoprano Valentina Coletti. Ad affiancarla un giovane tenore drammatico di grande spessore scenico e vocale Dario Ricchizzi. Il cast si chiude con l’Escamillo di Davide Bartolucci, baritono, e con il soprano Patrizia Perozzi, nei panni di Micaela. Al pianoforte il maestro concertatore Davide Martelli. Primi ballerini: il coreografo Tommaso Clementi e Valentina Sopranzi.

Ingresso solo con prenotazione, posto 2 euro presso Ufficio Turistico IAT Cupra Marittima.

Info:0735 779193 / 353 4106942