GROTTAMMARE – Vista l’entrata in vigore da venerdì 6 agosto delle disposizioni riguardanti il “Green Pass”, l’amministrazione comunale di Grottammare ha convocato questo pomeriggio, 5 agosto, una riunione on line con tutte le associazioni che collaborano agli eventi dell’estate cittadina, per chiarire al meglio le nuove regole sugli accessi insieme agli organizzatori.

Intanto, il servizio Cultura e Turismo sta predisponendo anche la cartellonistica necessaria a comunicare ai visitatori dei musei le nuove modalità di accesso derivanti dalla necessità di tutelare la salute della collettività: “Ai sensi del D.L. n.105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto l’accesso agli eventi e ai musei sarà consentito solo dietro esibizione e verifica della certificazione verde covid-19 (green pass) e di un documento di identità. La Certificazione verde covid-19 NON è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo”.

I controlli verranno effettuati all’ingresso delle sedi espositive e dei luoghi ospitanti spettacoli ed eventi di qualsiasi genere.

