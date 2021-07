ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota diffusa dal Comune di Acquaviva Picena e dal sindaco Pierpaolo Rosetti il 28 luglio.

Nella seduta del Consiglio Comunale del 27 luglio abbiamo risposto a due interrogazioni, una relativa allo stato del manto erboso del campo sportivo ed una sulla situazione di via delle Paranze.

Poi è stata votata la variazione di bilancio che prevede altri 23 mila euro per il campo di calcio, per un totale di 43 mila euro ed altri 70 mila per le strade, destinati anche a Via della Tartana e Via delle Paranze.

La variazione è stata votata solo dalla maggioranza con il voto contrario dell’opposizione.

“Non dimentichiamo anche questo – afferma il sindaco Rosetti – Stride il fatto di segnalare e chiedere interventi, con il voto contrario ad una variazione che mette più soldi per le strade e sul campo sportivo”.

