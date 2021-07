La squadra italiana, composta dal monteprandonese e da Matteo Ciampi, Marco De Tullio e Filippo Megli, si è qualificata per la finale con il terzo crono complessivo, pari a 7:05.05

TOKYO (GIAPPONE) – Marche ancora protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il nuotatore monteprandonese Stefano Di Cola ha strappato il pass per la finale della staffetta 4×200 insieme ai suoi compagni di squadra Filippo Megli, Matteo Ciampi e Marco De Tullio.

Il quartetto azzurro si è qualificato con il terzo crono complessivo di 7:05.05, con Stefano Di Cola a chiudere la sua frazione in 1:47.00. La finale è in programma per la notte di mercoledì 28 luglio alle 3.30 (orario italiano).

