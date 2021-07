Tempo leggermente più alto per il monteprandonese in semifinale rispetto alle batterie di qualifica: 1.47.19 e un sesto posto che non basta per accedere alla finale. Lo rivedremo in acqua per la staffetta 4×200 stile libero

TOKYO (GIAPPONE) – Finisce in semifinale il sogno olimpico di Stefano Di Cola nei 200 stile libero. Il nuotatore di Monteprandone, che in batteria aveva nuotato in 1.46.67, nel turno successivo si è peggiorato leggermente, facendo registrare il tempo di 1.47.19, non abbastanza per strappare il pass per la finale.

Lo vedremo di nuovo in acqua martedì 27 luglio per la staffetta 4×200 stile libero, in cui l’Italia ripone grandi aspettative.

