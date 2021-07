GROTTAMMARE – Giovedì 22 luglio, alle ore 21.30, presso il Circolo Tennis “Beretti” di Grottammare, Carmine Faraco presenterà il suo libro dal titolo “Figlio di un Rock”. L’evento è organizzato dall’Associazione Lido degli Aranci e dal Circolo Tennis “Beretti” con il patrocinio del Comune di Grottammare.

Grande amico di Grottammare dagli anni Novanta, Carmine Faraco è un artista completo e ha recitato con i più grandi attori italiani come Massimo Troisi in “Ricomincio da tre”, Alberto Sordi in “Il tassinaro”, Lino Banfi in “L’Allenatore nel pallone”, Jerry Calà e Diego Abatantuono in “I fichissimi”, Luciano De Crescenzo in “Così parlò Bellavista”, Nino Manfredi in “Dio ci ha creato gratis”, per poi sfondare nel mondo del Cabaret prima con il “Seven Show” e il “Maurizio Costanzo Show” e poi con “Colorado Cafè” e “Made in Sud”. Il suo mitico personaggio è “L’uomo dei Pecchè”, con il quale analizza in maniera dissacrante i testi delle canzoni più conosciute e paragona i vari cantanti e cantautori italiani alle grandi band inglesi.

In questo libro Faraco racconta la propria vita e le proprie tournée, ripercorrendo in maniera comica tutti i suoi tormentoni più noti. “Ho scritto questo libro esclusivamente per mio figlio. Non mi interessa quante copie venderò, mi basterà che lo legga lui. Che sia un modo per fargli capire che io sarò sempre dalla sua parte finché vivrò. E’ una specie di dolce testamento attraverso il racconto di tante esperienze e soprattutto speranze che hanno accompagnato la mia vita – ha dichiarato l’artista in un’intervista rilasciata all’Associazione Lido degli Aranci.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.