MONTEPRANDONE – Secondo appuntamento del “Festival Noir Piceno” sabato 24 luglio alle ore 18.30 presso il Centro Pacetti di Centobuchi, nella sala Auditorium Alchimie d’Arte, con Ciro Pinto, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Senza dolore”, edito da Laurana, vincitore della quarta edizione del premio Nebbia Gialla. L’evento ha il Patrocinio del Comune di Monteprandone. Condurranno la serata Stefania Pompeo e Domenico Parlamenti, la voce recitante sarà quella di Sara Palladini. Lo stesso giorno, sempre al centro Pacetti, verrà inaugurata la mostra di dipinti e sculture realizzati da 23 artisti, a cura di Alchimie d’arte, che resterà aperta fino al 2 agosto.

Ciro Pinto, napoletano, ex manager nel settore bancario e finanziario, dal 2011 ha iniziato a dedicarsi alla scrittura. Ha pubblicato i romanzi: Il problema di Ivana (2012), L’uomo che correva vicino al mare (2014), Gli occhiali di Sara (2015), Subway – coautrice Rossella Gallucci (2016), Il passero e l’Imperatore (2017), La casa di Posillipo (2019), Senza dolore (2020), la silloge poetica Di fossato in fossato -coautrice Rossella Gallucci (2016) e diversi racconti. Per i suoi romanzi ha vinto il Premio Camuni Graffiti 2014, il Premio Nabokov 2014, il Festival Giallo Garda 2017, il Festival Nebbia Gialla 2019, il Golden Holmes Award 2020, si è classificato secondo al Premio Città di Siena 2020 ed è stato finalista al Premio Carver 2016.

“Vivere senza dolore” racconta di un crimine e del suo mistero. Isa Lodi, una giovane donna che era stata staffetta partigiana sull’Appennino tosco-emiliano durante la Resistenza, un giorno di novembre del 1948 viene trovata morta strangolata nel suo appartamento sui Navigli dal suo convivente, Ludovico Colzi, il tenente che sui monti si faceva chiamare Mosca. Parte così l’indagine alla ricerca del colpevole degli uomini del Commissariato del Naviglio Grande, scavando nelle vicende della squadra del Mosca e negli strani incidenti accaduti, inseguendo ricordi del passato.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni: 328 5546583

