GROTTAMMARE – Iniziativa sociale.

Sabato 17 luglio alle ore 21 a Grottammare si terrà la presentazione del libro “Basta salari da fame” con gli autori Simone Fana e Marta Fana. L’evento a causa dell’allerta meteo è stato spostato al Teatro delle Energie.

L’evento, organizzato dalla Fiom Cgil di Ascoli Piceno, e dalla Fiom Cgil di Fermo, e patrocinato dal Comune di Grottammare, sarà moderato da Mario Di Vito, giornalista de Il Manifesto.

Alessandro Pompei e Valeria Sansolini, rispettivamente Segretario Generale della Fiom Cgil Ascoli Piceno e Segretaria Generale della Fiom Cgil Fermo, dichiarano: “E’ un evento che abbiamo fortemente voluto e che avevamo pensato addirittura prima della pandemia per discutere del mondo del lavoro e della situazione retributiva a livello nazionale, ma anche nelle nostre province.. Vogliamo ringraziare il Comune di Grottammare per la disponibilità, e ovviamente Simone e Marta per la presenza. Riteniamo questo un momento importante per discutere e riflettere con tutta la cittadinanza. Invitiamo tutte e tutti a partecipare.”

