NAPOLI – Ai Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, andati in scena questo week-end al PalaVesuvio di Napoli, Maria Vittoria Cocciolo si è confermata tra le stelle del firmamento della disciplina dei grandi attrezzi grazie al bronzo conquistato alla trave con il punteggio di 13.o50.

L’atleta in forza alla World Sporting Academy di San Benedetto, allenata da Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni ha gareggiato in due specialità, trave e parallele asimmetriche, attrezzo in cui ha totalizzato 12.500 in finale. Soddisfazione per lei e tutto il suo team.

