TERAMO – Un’altra giornata, oggi 29 giugno, non facile in autostrada ma stavolta al confine tra Abruzzo e Lazio.

Sulla A24 Roma-Teramo, è stato chiuso il tratto tra San Gabriele (Teramo) e Assergi (L’Aquila) in entrambe le direzioni, per un camion in fiamme in galleria, ora spento, in direzione Roma. All’interno dei tratti chiusi il traffico è bloccato. Lo rende noto la società Autostrade.

Chi è in viaggio verso Roma deve uscire a San Gabriele e può rientrare ad Assergi dopo aver percorso la viabilità ordinaria; percorso inverso per chi è diretto a Teramo. Sul posto sono presenti il personale della Strada dei Parchi, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico.

