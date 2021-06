Di Lucia Franca Rozzi e Leonardo delle Noci

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La stagione balneare lungo la costa picena è ormai entrata nel vivo e i primi, numerosi, turisti cominciano a giungere nel nostro territorio per godersi il mare e non solo.

L’estate 2021 è partita molto bene dal punto di vista meteorologico e le spiagge cominciano ad affollarsi di persone che cercano refrigerio anche con un bel bagno a mare.

Sulle battigie di San Benedetto, e non solo, vigilano “gli angeli del mare” ovvero i bagnini. Ragazzi e ragazze pronte ad intervenire e a soccorrere bagnanti in difficoltà e nel fornire qualsiasi tipo di assistenza, in collaborazione, ovviamente, con i militari della Capitaneria di Porto sambenedettese. Bagnini pronti e preparati dopo aver compiuto un intenso corso di formazione prima della stagione estiva, come da prassi.

Riviera Oggi ha incontrato, nella mattinata del 28 giugno, il presidente della cooperativa Lifeguard Riviera delle Palme, Luca Buttafoco, e il direttore e responsabile della formazione dei bagnini, Gianluigi Marinangeli.

Una videointervista (visibile in primo piano) incentrata sulla stagione estiva attuale, le premesse, le raccomandazioni ai bagnanti dei comportamenti da tenere e rispettare, curiosità e informazioni sulla preparazione dei bagnini in un periodo ancora segnato dall’emergenza Coronavirus.

Buona visione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.