di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche quest’anno l’Istituto Musicale Vivaldi di San Benedetto saluterà la fine dell’anno scolastico 2020/2021, e lo farà con un evento, denominato “Festa della Musica”, capace di combinare ogni realtà didattica della scuola.

Lo spettacolo si terrà nei giorni sabato 19 e domenica 20 giugno 2021, a partire dalle 17.30, presso la Palazzina Azzurra. Protagonisti dello spettacolo saranno gli allievi del Corso di Propedeutica Musicale e gli allievi dei corsi sia classici che moderni. Un appuntamento da non perdere, con l’opportunità di assistere ad una performance artistica variegata e coinvolgente.

Si ricorda, inoltre, che le iscrizioni all’Istituzione Vivaldi per il prossimo anno scolastico inizieranno nel mese di settembre. Ecco i Corsi di Musica offerti:

– Crescere con la Musica: per mamme in attesa dopo il sesto mese di gravidanza e per bambini da zero a tre anni;

– Propedeutica musicale: per bambini dai 4 ai 7 anni (per questo corso è possibile effettuare lezioni-prova gratuite);

– Corsi Classici: canto, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, viola, violino, violoncello, contrabbasso e Orchestra Giovanile;

– Corsi moderni: basso, batteria, canto, chitarra elettrica, pianoforte moderno.

Per assistere all’evento è obbligatoria la prenotazione presso la segreteria dell’Istituto, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20, in via Giovanni XXIII n. 54, a San Benedetto del Tronto; telefono 0735/594188; indirizzo mail info@istitutovivaldi.it

