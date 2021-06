Il lungometraggio, le cui riprese partiranno mercoledì 16 giugno, è liberamente tratto dal film “State buoni se potete” di Magni e vedrà recitare ragazzi affetti da disabilità accanto a interpreti locali e non

ACQUAVIVA PICENA – Mercoledì 16 giugno nella splendida cornice della Fortezza Medievale di Acquaviva Picena, verrà girata la prima delle nove scene del lungometraggio liberamente tratto dal film del 1983 “State buoni se potete” di Magni, in cui ragazzi affetti da disabilità reciteranno accanto ad interpreti locali e non del teatro amatoriale, con un cast di oltre 50 persone di tutte le età. Le altre location del film saranno la Sala Consiliare di Acquaviva Picena, il Castello di Grottammare e l’Abbazia dei SS. Ruffino e Vitale ad Amandola.

Ideatore di questo progetto è Franco di Pancrazio, promotrice è l’ “Associazione XMano” di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la “Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno”. Da supporto all’iniziativa ci sono le associazioni teatrali “I Nosocomici” di Grottammare, “la Quinta Dimensione” di Porto San Giorgio, “la Zicagna” di Acquaviva Picena, “I Fuori di Testo” di San Benedetto del Tronto, la scuola di ballo “La Koreutica” di Acquaviva Picena e l’associazione “Lido degli Aranci” di Grottammare.

Le riprese saranno affidate alla “Noon Multimedia” di Mauro Piergallini, il service audio e le luci alla “7k” di Andrea Verzulli, i costumi saranno a cura dell’associazione “Palio del Duca” di Acquaviva Picena, nella persona di Nello Gaetani, e della “Contrada Piazzarola” della Quintana di Ascoli Piceno, che, per il periodo delle riprese, hanno dato i loro costumi, oltre all’aiuto di tanti privati.

I materiali per la realizzazione dell’ampia scenografia sono stati offerti in gran parte dall’ Edilizia Ciarrocchi di Grottammare, nella persona di Alessandro Ciarrocchi, la pittura è a opera di artisti volontari, mentre la Medica s.r.l., nella persona di Gabriele Vagnozzi, ha fornito i tamponi che sono stati utilizzati prima delle riprese per garantire la totale sicurezza di attori e staff.

“Sono ancora tante le persone che stanno mettendo il loro talento, tempo e passione al servizio del progetto, per ora mi limito a ringraziarli con l’augurio di poterlo presentare al pubblico entro il 2021” ha dichiarato soddisfatto Franco di Pancrazio.

