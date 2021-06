SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Campus di inglese, corsi di teatro e arte, attività motoria e persino lezioni per recuperare le materie perse nell’anno del Covid.

Sono alcune delle proposte dell’Isc Centro di San Benedetto del Tronto diretta dalla docente Laura D’Ignazi che nei plessi cittadini ha attivato il Piano scuola estate. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Istruzione, punta a favorire la socializzazione e la formazione degli alunni dopo i lunghi mesi di difficoltà a causa della pandemia, ma anche a offrire un sostegno alle famiglie rispetto a una situazione lavorativa anch’essa sconvolta dall’emergenza sanitaria. Non a caso stanno arrivando moltissime adesioni da parte dei genitori.

Si partirà nei prossimi giorni con i corsi di teatro, basket, scacchi e propedeutica di musica, per gli alunni della primaria, a partire dalle classi terze, e secondaria. Successivamente sarà la volta dei campus di inglese. Seguiranno i corsi di arte, attività motoria e quelli di recupero per le materie di italiano e matematica. A settembre, oltre ad un altro ciclo di attività di recupero e consolidamento di italiano e matematica per gli alunni della secondaria, si svolgerà il corso di robotica per gli alunni delle classi terze della primaria.

Le attività saranno svolte dai docenti interni ed esperti esterni, con la collaborazione di associazioni del territorio, come il Club Scacchi Offida, Faro Basket e il Progetto Abilita.

