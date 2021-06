Il 21 giugno alla Palazzina Azzurra storie, racconti e dialoghi in presenza dei volontari NpL, promotori della lettura in famiglia. In programma anche un incontro con l’autore Luca Tortolini

di Gianluigi Clementi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì 21 giugno, presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto, andrà in scena “Ad occhi aperti verso il futuro”, un appuntamento offerto dal programma di promozione della lettura “Nati per leggere”.

Presente in tutte le regioni italiane e realizzata assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, l’iniziativa propone alle famiglie attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

Ad inaugurare la serata, coordinata da Barbara Domini e curata dalla Biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto del Tronto e dalla Libreria Nave Cervo, svolta in compagnia delle Autorità, saranno Stefania Romagnoli, Presidente AIB-Marche, Emanuela Marcattili, Referente NpM Marche, e Laura Olimpi, Referente NpL Marche.

Di seguito gli appuntamenti:

– a partire dalle ore 21, spazio a storie, racconti e dialoghi focalizzati sulle buone pratiche educative in famiglia attraverso libri e musica; il tutto sarà permesso dai volontari NpL della provincia di Ascoli Piceno, che avranno il compito di trasmettere ai genitori la fattibilità e l’importanza che la lettura detiene, anche in tenera età;

– successivamente, alle 21.30, per “Il richiamo delle storie”, avverrà l’incontro con lo scrittore e sceneggiatore Luca Tortolini, con riflessioni dedicate agli albi illustrati, sul loro valore, sul loro particolare linguaggio e sui significati che generano attraverso il rapporto testo-immagine.

La partecipazione agli incontri è gratuita e con prenotazione obbligatoria da effettuare contattando la mail: biblioteca@comunesbt.it

