Per ripristinare la situazione alla normalità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Imprevisto in Riviera nella mattinata del 12 giugno.

A Porto d’Ascoli in via Mare-del Cacciatore si è aperta una buca in strada di una certa entità.

Sul posto sono intervenuti gli operai di competenza per il ripristino della situazione alla normalità e in ausilio la Polizia Municipale sambenedettese.

