TERAMO – “Dopo i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del versante (interessato da frane e smottamenti durante l’inverno) riapre la strada panoramica di alta montagna Castelli-Rigopiano“.

Così la Provincia di Teramo in una nota diffusa l’11 giugno: “La Sp 37 è oggetto di un Masterplan da 6 milioni di euro il cui soggetto attuatore, per decisione della Regione Abruzzo, è la Provincia di Pescara. Attualmente il progetto è in fase di elaborazione esecutiva e si prevede che i lavori possano iniziare il prossimo anno”.

“Il progetto rappresenta l’intervento che dovrebbe risolvere in maniera definitiva i problemi di sicurezza di questa arteria che attraversa uno dei luoghi più belli e suggestivi d’Italia, ma anche uno dei versanti con maggiori problemi di messa in sicurezza, soprattutto dopo i terremoti e le calamità naturali che hanno interessato questo territorio dal 2016” si legge nella nota diffusa dalla Provincia di Teramo.