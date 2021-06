Gli eventi selezionati sono: i Campionati italiani di Duathlon e Paratriathlon svoltisi a San Benedetto il 18 aprile e il Campionato europeo velocità in salita – Coppa Paolino Teodori a Colle San Marco – Colle San Giacomo in programma ad Ascoli dal 25 al 27 giugno

ANCONA – La Regione ha approvato un avviso pubblico che assegna contributi per la realizzazione di una serie di eventi sportivi di importanza strategica che favoriscano la promozione turistica e rafforzino la capacità attrattiva della Regione. (Decreto 121 del 3 giugno. Misura 4.4)

“L’obiettivo è garantire supporto alle manifestazioni sportive di particolare rilevanza – sostiene l’assessore allo Sport e Politiche giovanili Giorgia Latini – Proseguiamo convinti nel promuovere lo sport, le attività motorio-ricreative e gli eventi a essi collegati: sono uno strumento fondamentale per la formazione e per la salute, in particolare per i giovani, per il miglioramento dello stile di vita e lo sviluppo delle relazioni sociali. Allo stesso tempo svolgono la preziosa funzione di attrattori turistici e promozionali per i nostri territori”

Le manifestazioni e gli eventi sportivi di carattere agonistico o dilettantistico realizzati nelle Marche da aprile a ottobre 2021, sono riconducibili a varie discipline sportive e contribuiscono ad aumentare la visibilità e l’attrattività del territorio marchigiano. Sono stati individuati (con DGR 339 del 22 marzo scorso), dopo il confronto con i principali interlocutori istituzionali del sistema sportivo marchigiano.

Si tratta dei Campionati italiani di Duathlon e Paratriathlon a San Benedetto del Tronto il 18 aprile 2021, della Coppa del mondo di ginnastica ritmica di Pesaro dal 28 al 30 maggio 2021, del Campionato europeo velocità in salita – Coppa Paolino Teodori a Colle San Marco – Colle San Giacomo ad Ascoli dal 25 al 27 giugno 2021, del Campionato europeo di Baseball categoria Under 18 a Macerata e Montegranaro dal 5 all’11 luglio 2021, della Gara internazionale Gran Premio di Capodarco di ciclismo a Capodarco di Fermo il 16 agosto 2021, del Campionato mondiale di pesca sportiva disciplina Big Game specialità Drifting a Pesaro dal 12 al 19 settembre 2021, del Campionato europeo di Ginnastica Aerobica e Acrobatica a Pesaro il 24 settembre/3 ottobre 2021.

La domanda di contributo dovrà essere inviata solo ed esclusivamente tramite il sistema informativo SIGEF (Misura 4.4 bis del Programma Sport 2020) accessibile all’indirizzo web sigef.regione.marche.it. Verrà accettata a partire dalle ore 23:59 del 15/06/2021 e fino alle ore 18:00 del 05/07/2021.

Tutte le informazioni sono reperibili anche al link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-SportTempo-Libero/Sport.

