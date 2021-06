SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sullo sfondo delle acque calme del porto turistico di San Benedetto è stato presentato il calendario degli eventi per l’estate 2021 del Circolo Nautico Sambenedettese. La conferenza si è svolta con la partecipazione del presidente Igor Baiocchi, del vice presidente e responsabile sezione pesca Giacomo Forti, del responsabile degli eventi Giuseppe Mattetti e della responsabile sezione vela Laura Cellini e dell’addetto stampa.

Ad aprire l’incontro è stata la voce nota di Manrico Urbani, figura di spicco nel panorama sportivo della Riviera delle Palme, che ha messo l’accento sulla ripartenza che questa estate rappresenta.

Ha proseguito il presidente del CNS Igor Baiocchi: “Inizio con il sottolineare che dedico questa estate a Eugenio Rosetti, un nostro socio venuto a mancare poco tempo fa. Detto questo, il mio impegno è quello di proiettare sempre il circolo verso qualcosa di importante. Abbiamo in cantiere tanti investimenti da fare. Per esempio, abbiamo preso una spiaggia in concessione per la nostra scuola di vela appena alle spalle del molo nord”.

Giuseppe Mattetti, consigliere delegato a manifestazioni ed eventi: “Il 2020 è stato un anno difficilissimo, ora finalmente si apre una nuova stagione. Il calendario è molto fitto sia per la vela sia per la pesca, ma si terranno anche eventi culturali a cura di Mimmo Minuto, come le serate della rassegna ‘Incontri con l’autore’. Speriamo di riuscire a fare anche la Festa della Marina“.

Il vice presidente Giacomo Forti ha illustrato gli eventi della sezione pesca: “Inizio parlando di quello che da tempo facciamo nella pesca. Da qualche anno la federazione non permette di portare il pesce a terra, ma molti non sanno che in Italia noi siamo stati i primi a utilizzare questa tecnica chiamata ‘catch and release’. Nel lontano 2000 a molti sembrava assurdo rilasciare il pesce dopo la gara, invece oggi è la normalità. Sono orgoglioso del nostro essere stati pionieri coraggiosi. Abbiamo un programma di scuola pesca che stiamo sviluppando sia per bambini sia per persone della terza età. Speriamo di portarlo avanti con impegno. La gara del 13 giugno la dovremo spostare, poi avremo le gare di drifting pesca al tonno, molto importanti per noi. Fondamentale sarà anche la 25^ edizione del ‘Pierin Pescatore’, da cui speriamo di attingere bambini che vogliono iniziare la nostra scuola pesca. Ad agosto e settembre ci saranno invece le selezioni per gli Italiani e gli Europei”.

L’architetta Laura Cellini ha invece passato in rassegna gli appuntamenti della sezione vela: “La squadra agonistica ‘Ilca’ stasera partirà per il Montenegro, dove si svolgeranno gli Europei Under 21. Sofia Paradisi e Matteo Terenzi saranno nella Nazionale, Alessandro Pieroni invece rappresenterà il CNS. Poi in Croazia ci saranno gli Europei Under 19, con Sofia Paradisi in nazionale e Alessandro Pieroni ed Enrico Ciaralli come atleti del CNS. In tutta l’estate ci saranno una serie di impegni. Voglio ricordare anche il concorso per giovani scrittori ‘Massimo De Nardis – Per un racconto di mare’. Nella giuria ci sarà una sorpresa, quindi vi aspettiamo alla cerimonia di premiazione, che dovrebbe svolgersi, come ogni anno, in concomitanza con la Festa della Madonna della Marina”.

Di seguito il calendario degli eventi.

