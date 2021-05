MARINA PALMENSE – Si è svolta a Marina Palmense la seconda prova del Campionato provinciale di Surf Casting 2021 e gli atleti del Circolo Nautico Sambenedettese hanno conquistato ottimi risultati con il primo posto assoluto di Filippo Marcelli e il terzo di squadra nella classifica generale alle spalle di Lni Cupra Marittima – Colmic e New Team – Colmic.

La bella prestazione di Marcelli, coronata da due catture (41 cm totali), ha regalato al pescatore sambenedettese il primo posto assoluto di settore facendolo balzare al quinto posto della classifica generale individuale. Un ottimo risultato che testimonia la grande esperienza di questo atleta. Ma tutti i risultati ottenuti dai pescatori del Circolo Nautico lasciano ben sperare per la terza e ultima prova che si disputerà il 22 giugno sulla spiaggia di Tarbà di Cupra Marittima, sempre con il principio del Catch and Release, cioè con l’obbligo di ributtare in mare i pesci pescati dopo la misurazione da parte della giuria.

Ma piazzamenti di assoluto prestigio sono giunti anche da Vincenzo Feliaci che ha concluso questa seconda gara giungendo secondo nel suo settore e quinto nella classifica generale individuale di giornata, da Gianfranco Di Serafino e da Lodovico Concetti che si mantiene nella quarta posizione nella classifica generale individuale. Hanno preso parte alla gara anche Manuel D’Ercoli e Piergiorgio Crincoli.

