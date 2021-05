di Lucia Franca Rozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo lo stop ai lavori iniziati il 19 maggio, di cui ci siamo occupati in un precedente articolo, e un’ulteriore mobilitazione da parte del Comitato di quartiere, finalmente dopo anni si è giunti all’apertura di un varco nel “Muro di Berlino” che divide via Tosatti e via Manzini nel quartiere Salaria di Porto d’Ascoli