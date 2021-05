di Lucia Franca Rozzi

Ha aperto il Sindaco Enrico Piergallini: “Durante il lockdown, nonostante la gestione dell’emergenza abbia occupato gran parte delle energie, politiche ed amministrative, si è andati avanti con la progettualità e crediamo che questo possa fare la la differenza per il futuro dei giovani grottammaresi. Il nuovo asilo nido Pollicino è un messaggio di novità per Grottammare, con nuovi spazi più adeguati alle esigenze dimensionali dell’utenza. Ringrazio l’assessore, la generosità dei fratelli Radelli, proprietari dell’immobile, ed Eusebi che ha disegnato lo spazio. Il contratto di affitto con la famiglia Radelli, per i lavori e le dimensioni del locale, è stato praticamente regalato al comune. C’è stato tanto investimento, sono venuti incontro alle esigenze del comune con un vero e proprio spirito mecenatistico. Il locale è inserito in uno dei posti più belli di Grottammare, l’ex Ferriera, che ha un centro sportivo intorno, un’area verde, un ampio parcheggio. La struttura sarà di 400 mq. Per quanto riguarda il canone d’affitto, attualmente spendiamo per il nido 12 mila euro all’anno, nella nuova struttura 20 mila, i lavori previsti di sistemazione sono a carico del privato, che paga i lavori che fa per il comune. Questa soluzione sarebbe stata impossibile senza l’investimento civico. Gli spazi del nuovo asilo sono enormi; la struttura è ampia, più larga dell’attuale, ci sarà anche uno spazio per incontri e conferenze, ideale per alcune attività comunali, oltre i campi intorno, le aule per il sonno ed i lattanti. La nuova struttura sarà in linea con i tempi. Ad oggi il massimo è di venti bimbi, passeremo ad un potenziale di trenta utenti, con un aumento del 33% rispetto agli attuali. Prossimamente partirà il processo di individuazione del soggetto gestore. La struttura aumenta la capienza, ci saranno dieci posti in più, sarà più estetica e funzionale. Apriremo la nuova struttura per settembre. Se necessario potremmo avvalerci della vecchia struttura, ma sono certo non servirà”.