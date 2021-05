MONTEPRANDONE – E’ stato installato questa mattina, lunedì 24 maggio, il cantiere per i lavori di adeguamento e miglioramento sismico del Museo Civico Libreria Codici di San Giacomo della Marca a Monteprandone.

L’intervento interesserà tutto Palazzo Parissi, l’immobile nel Centro storico che ospita il museo per un importo di 414 mila euro, di cui 160 mila euro di fondi regionali reperiti in risposta ad un bando emanato dalla Regione Marche, con cui si assegnavano contributi in conto capitale ai Comuni non rientranti nel cratere, a seguito degli eventi sismici 2016. I lavori sono eseguiti dalla ditta Domus srl di Fabriano che si è aggiudicata la gara.

“Con questo intervento mettiamo in sicurezza e miglioriamo sismicamente Palazzo Parissi l’immobile comunale che custodisce i preziosi Codici e manoscritti di San Giacomo della Marca – spiega l’assessore al patrimonio Christian Ficcadenti – è un edificio storico che oltre ad essere sede museale, ha una funzione importante di polo culturale. Durante tutto l’anno ospita mostre ed eventi, anche matrimoni civili. Anticipo che a questo cantiere, ne seguirà presto un altro, molto atteso da tutti noi, quello del Palazzo Comunale”.

Ricordiamo che il Museo dei Codici custodisce i 61 volumi appartenuti alla libreria di San Giacomo della Marca di cui quattro autografi con trascrizioni di sermoni ed omelie e una lettera che il Santo indirizzo a San Giovanni da Capestrano, suo amico e confratello.

Nel museo sono anche presenti due antiche mappe di Monteprandone del XVIII e XIX secolo e una moneta coniata nel 1652 dal Duca di Mantova Carlo II Gonzaga per celebrare la nascita del figlio Ferdinando Carlo che fu donata al Beato Giacomo della Marca per la grazia ricevuta di aver avuto una discendenza.

Attualmente, grazie ad un accordo siglato tra Comune di Monteprandone e Comune di Ascoli Piceno, Codici e manoscritti sono ospitati nella sala della Vittoria presso la Pinacoteca Civica dell’Arengo

