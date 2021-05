ROMA – Il tecnico azzurro di Beach Soccer Emiliano del Duca ha comunicato i nomi dei venti giocatori convocati per uno stage che si terrà a Viareggio dal 24 al 29 maggio. Tra questi anche il sambenedettese Luca Addarii, tesserato con l’Asd Fc Torrione Calcio 1919.

L’esterno rivierasco prenderà parte anche a un altro ritiro, che si svolgerà dall’8 al 13 giugno di nuovo al Beach Stadium Matteo Valenti di Viareggio, prima di partire il 14 giugno alla volta di Nazarè, cittadina sulla costa atlantica del Portogallo, per affrontare la qualificazione agli Europei che terminerà il 20 giugno. La fase finale dell’Euro Beach Soccer League è prevista a settembre a Figueira da Foz. Un calendario fitto di impegni, che ha sullo sfondo la FIFA Beach Soccer World Cup, il Mondiale della specialità, in programma dal 19 al 29 agosto a Mosca, la cui partecipazione azzurra dipenderà dal superamento delle qualificazioni in programma dal 24 giugno al 4 luglio in una sede da definire.

“Dopo circa 17 mesi di inattività, siamo contenti di ricominciare – il commento dell’allenatore Emiliano del Duca, protagonista nel 2018 con l’oro al campionato continentale ad Alghero e con il secondo posto al Mondiale disputato in Paraguay nel 2019 –, una ripartenza che ci rende felici anche perché non la davamo per scontata e ringrazio la FIGC per averla resa possibile. Questo primo stage ci servirà per verificare la condizione generale dei nostri giocatori e ridare tono al gruppo che da molto tempo non ha avuto modo di ritrovarsi. Il secondo collegiale, subito dopo, ci darà la possibilità di rifinire e definire quali giocatori potranno essere della partita. La cosa certa è che daremo il massimo per raggiungere lo stato di forma fisico e mentale necessario per competere al meglio delle nostre forze nei prossimi importanti impegni”.

Lista dei convocati

Portieri: Alessio Battini (Asd San Miniato Basso Calcio); Andrea Carpita (Asd Viareggio Calcio); Simone Del Mestre; Stefano Spada (Asd Meldola);

Difensori: Francesco Corosiniti (Asd Sersale Calcio), Daniele Lauri, Alessandro Mascaro (Asd Sambiase Lamezia 1923), Alessandro Miceli (Asd Sambiase Lamezia 1923);

Esterni: Luca Addarii (Asd Fc Torrione Calcio 1919), Francesco Bassi De Masi (Asd Sporting Catanzaro Lido), Alessio Frainetti (Asd Real Terracina C5), Marco Giordani (Asd Anzio Calcio 1924), Stefano Marinai, Paolo Palmacci (Ssd Hermada), Dario Ramacciotti, Giovanni Umberto Savarese (Asd Sabaudia Calcio);

Attaccanti: Gabriele Gori, Marcello Percia Montani (Nsd Promosport), Francesco Fabio Sciacca (Asd Calcio Biancavilla 1990), Emmanuele Zurlo (Asd Sersale Calcio).

Staff: Capodelegazione, Ferdinando Arcopinto; Segretario Sabrina Filacchione; Allenatore, Emiliano Del Duca; Assistente Allenatore, Michele Leghissa; Preparatore Dei Portieri, Antonino Nosdeo; Preparatore Atletico, Paolo Larocca; Medici: Alvise Clarioni e Monica Fabbri; Fisioterapisti: Fabio Caliendo e Paolo Tiberi

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.