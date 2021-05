MARTINSICURO – Per il terzo anno consecutivo il Comune di Martinsicuro riceve la Bandiera Gialla e il riconoscimento di ComuneCiclabile Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) per l’impegno nella promozione e di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta L’iniziativa, alla quarta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso di crescita verso politiche ‘bike friendly’.

“Dopo la storica riconquista della Bandiera Blu il nostro comune potrà fregiarsi, anche per il 2021, della Bandiera Gialla, ennesima conferma che la strada intrapresa in questi anni per la sostenibilità e la promozione turistica del nostro territorio è quella giusta – dichiara soddisfatto il sindaco Massimo Vagnoni – Come sottolineato dai vertici della Fiab, Martinsicuro ha fatto registrare un importante aumento in alcuni parametri di valutazione, in particolare nella Governance, grazie al Progetto MoveTe, che ha promosso il cosiddetto ‘bike to school’, e all’istituzione del ‘Mobility Manager’ comunale, figura sulla quale abbiamo scelto di puntare con convinzione per implementare e migliorare la mobilità ciclabile, e non solo, nel nostro territorio”.

