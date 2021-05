Sabato 15 maggio si disputerà la semifinale qualificante per la finale a quattro del giorno dopo. La World Sporting Academy incontrerà Ginnastica Civitavecchia e Ginnica Giglio Montevarchi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La World Sporting Academy è ai box di partenza per l’ultimo atto del Campionato di Serie A1 di ginnastica artistica femminile, che la vedrà impegnata nella Final Six per lo Scudetto al PalaVesuvio di Napoli sabato 15 e domenica 16 maggio.

La squadra rivierasca guidata dai tecnici Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni sarà composta da: Jessica Hélène Mattoni, Laura Addazii, Rebecca Morè, Isabella Jorio, Lai Filippini e Alessia Federici, quest’ultima in prestito dalla società Pro Patria 1883 Milano. Assente Maria Vittoria Cocciolo per un problema alla schiena.

Il meccanismo di gara prevede una semifinale sabato con due gruppi da tre formazioni ciascuno a darsi battaglia per l’accesso alla finalissima di domenica, per la quale si qualificano le prime due di ogni girone. Sarà campione d’Italia il team che concluderà la competizione con il maggior numero di punti. La World Sporting Academy dovrà vedersela in prima battuta con Ginnastica Civitavecchia e Ginnica Giglio Montevarchi e punterà chiaramente a rientrare nella finale a quattro.

Alla vigilia dell’evento più importante del 2021, in una video intervista abbiamo fatto il punto della situazione con tecnici Elena Konyukhova e Jean-Carlo Mattoni e con la capitana della squadra Jessica Hélène Mattoni.

