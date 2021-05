Via XX Settembre, Via Tagliamento, Viale G. Moretti, Via dell’Olmo, Via F. Crispi, Piazza C. Battisti, Via L. Manara, Via Cavour, Via E. Fileni, Largo Fileni, Via G. Missori, Via Livenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota del Comune di San Benedetto e dell’Enel diffuse il 5 maggio.

L’Enel ha comunicato l’interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 9 alle 17 di giovedì 6 maggio nella zona di piazza Battisti a San Benedetto dove si trova il Comando di Polizia Municipale.

Pertanto saranno possibili disservizi, in particolare per raggiungere telefonicamente la sede del Comando e con il citofono posto all’esterno del palazzo.

Il funzionamento dei semafori della zona interessata dai lavori verrà garantito con un gruppo elettrogeno fornito dal Servizio di Protezione Civile.

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che domani 6 Maggio eseguirà un importante intervento di potenziamento della rete elettrica nel centro cittadino di San Benedetto del Tronto.

In particolare i lavori riguarderanno la messa in esercizio di una nuova linea interrata in media tensione e l’installazione di nuovi scoparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione nella cabina collegata alla linea che consentiranno di effettuare un monitoraggio costante della rete e di intervenire da remoto in caso di eventuale guasto. Con le nuove tecnologie sarà possibile, infatti, isolare il tratto danneggiato attraverso manovre in telecomando e restituire immediatamente l’energia elettrica al resto delle utenze, riducendo i tempi di ri-alimentazione della clientela.

Aumentare la resilienza della rete elettrica anche in occasione di eventi atmosferici particolarmente rilevanti è l’obiettivo dell’intervento in programma 6 maggio che richiederà un’interruzione temporanea del servizio dalle ore 9 alle ore 17. Tutti i clienti sono stati preventivamente informati attraverso l’affissione di volantini nelle aree interessate dai lavori.

Si riportano di seguito le zone interessate (il dettaglio dei numeri civici è riportato sui manifestini presenti nelle vie): Via XX Settembre, Via Tagliamento, Viale G. Moretti, Via dell’Olmo, Via F. Crispi, Piazza C. Battisti, Via L. Manara, Via Cavour, Via E. Fileni, Largo Fileni, Via G. Missori, Via Livenza.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

E-Distribuzione ricorda inoltre che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. E’ possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.