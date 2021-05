SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna una nuova edizione del San Beach Comix, la fiera di comics & games di San Benedetto. Ancora una volta, tuttavia, l’evento non si svolgerà fisicamente, come nel 2020.

Valentino Coratella, Raffaela Grannò, Gioele Maria Pignati, Stefano Nebbia e Marco Orazi, i membri del direttivo dell’Associazione Culturale Fumetti Indelebili, supportati con entusiasmo da tutti gli associati, non si sono arresi e hanno dato vita a una versione del festival del tutto rinnovata e digitale, da vivere a casa. È nato così il San Beach Comix @t Home.

“Nonostante si parli di riapertura e di maggiori libertà di movimento nel periodo estivo, noi del San Beach Comix vogliamo puntare prima di tutto alla sicurezza: siamo ben consapevoli del fatto che un festival di grandi dimensioni come questo possa portare ad importanti assembramenti di folla perciò per il bene e la sicurezza di tutti anche quest’anno ci vediamo costretti a proseguire la nostra avventura online” dichiarano gli organizzatori.

L’appuntamento 2021 pertanto è col San Beach Comix @t Home 2, dal 7 all’11 luglio. Dirette Facebook, YouTube e Twitch faranno vivere l’evento al pubblico da casa che potrà interagire con temi ed ospiti relativi al fumetto, ai videogiochi, al cosplay e ad altre branche del mondo della coloratissima cultura pop.

Come ogni anno l’organizzazione del San Beach Comix confida nel costante supporto alla manifestazione da parte del comune di San Benedetto del Tronto che da sempre sostiene con fiducia e passione lo svolgimento di questa tipologia di attività culturale così importante, ormai trasportata da sentimenti che, com’è possibile vedere dai numeri che l’accompagnano in vari luoghi del globo, trascendono popoli e nazioni.

Tutte le informazioni necessarie per prendere parte in maniera attiva alla fiera virtuale o più semplicemente per goderne al meglio saranno presto disponibili sul sito ufficiale del San Beach Comix (https://www.sanbeachcomix.altervista.org).

“Ma, badate bene – dicono gli organizzatori – Il nostro impegno va oltre l’appuntamento annuale: ogni settimana infatti sui canali dell’Associazione Culturale Fumetti Indelebili potete trovare in diretta interviste e forum relativi ai più svariati argomenti di cultura popolare. Insomma siate prudenti, pensate prima di tutto alla sicurezza e non perdetevi uno degli appuntamenti culturali più divertenti dell’estate. Vi aspettiamo al San Beach Comix @t Home 2 dal 7 all’11 Luglio, in un mondo dove la fantasia è inarrestabile!”

