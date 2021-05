SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Western CO ha stipulato un accordo con la Hypontech, azienda cinese che produce soluzioni innovative nel campo dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Nello specifico, le due società utilizzeranno il loro rispettivo know-how nella progettazione di hardware e software per il lancio, in co-branding, di un gamma di inverter di ultima generazione denominato W-Hi.

“Si tratta di un accordo strategico per il nostro sviluppo sul mercato italiano e per la penetrazione nei mercati internazionali – ha dichiarato Giovanni Cimini, Presidente dell’azienda sambenedettese – che avviene con uno scambio di conoscenze tra due società molto attive nel settore delle rinnovabili. Con questo accordo i sistemi per la produzione e lo stoccaggio di energia completeranno la nostra gamma e potranno essere usati nel prossimo futuro per la realizzazione di tutti gli impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo, potenziando così l’offerta tecnologica per i nostri clienti che saranno in grado di monitorare tutti i dati di produzione e accumulo di energia in abbinamento ai nostri già esistenti sistemi “Leonardo” e visibili sull’ App “My Leonardo”.

I sistemi storage, come noto, sono elementi fondamentali in un sistema fotovoltaico, perché oltre a convertire la corrente continua generata dai pannelli in corrente alternata, accumulando energia rinnovabile, contribuiscono al rendimento energetico dell’impianto ottimizzandone l’utilizzo anche di notte.

Con questo accordo la Western CO potrà offrire su tutto il mercato italiano sistemi completi per le famiglie adatti ad essere utilizzati con l’Ecobonus 50%, con il Superbonus 110% e per la costituzione di Comunità Energetiche.

