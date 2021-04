SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Assessorato alla Cultura sambenedettese e la biblioteca “Lesca” mettono a disposizione dei genitori di bambini da 0 a 6 anni il servizio “Chiedi alla bibliotecaria”.

Contattando la referente Barbara è possibile ottenere informazioni su perché leggere, cosa leggere, come leggere ma anche consigli sui libri più adatti a seconda dell’età e dei gusti, essere aiutati nella ricerca di libri sul catalogo online. Inoltre si potrà ottenere supporto per iscrivere i bimbi alla biblioteca per prendere i libri in prestito in tutta sicurezza e tranquillità.

“I benefici della lettura condivisa in famiglia perdurano nel tempo influenzando positivamente il bambino fino all’età adulta – dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri presentando il servizio – questo periodo in cui si trascorre molto tempo a casa può essere impiegato anche per scoprire l’importanza di leggere insieme ai bimbi stimolando in loro lo sviluppo dell’intelligenza e dell’affettività”.

Per informazioni scrivere a biblioteca@comunesbt.it (inserendo nell’oggetto “Npl – Chiedi a Barbara”) oppure telefonare ai numeri 0735.794703 e 334.6081476 (anche con SMS, messaggio e/o videochiamata WhatsApp). Chi utilizza Skype può contattare Barbara Domini.

