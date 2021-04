SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Momenti di tensione nella giornata del primo aprile.

Incidente tra San Benedetto e Acquaviva, in zona Santa Lucia: per cause in fase di accertamento un ciclista sulla sessantina di anni è finito in una scarpata.

Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le cure mediche.

Successivamente, per ulteriori accertamenti, il ciclista è stato portato al Torrette di Ancona in eliambulanza.

