Regalati un momento speciale da vivere in casa con i cofanetti studiati da Laura Di Pietrantonio per La Box, e-commerce di esperienze enogastronomiche per portare le tradizioni marchigiane in tutta Europa

E se questi non sono gli anni migliori per vivere “Pasqua con chi vuoi” c’è sempre il modo per viaggiare con i sapori e vivere un’esperienza divertente intorno alla tavola domestica. Ci pensa La Box (www.la-box.shop) con i suoi “eventi in scatola” organizzati con creatività dalla gastronoma Laura Di Pietrantonio e il suo staff. Non un delivery, ma un’idea regalo per coccolare se stessi e gli altri con un nuovo modo di pensare alla tavola italiana. Con La Box si gioca a diventare esperti pizzaioli per una sera, a comporre torte come in pasticceria a stupire gli amici con un BBQ perfetto.

Sono tante le esperienze da poter scegliere nell’e-commerce la-box.shop e non mancano due nuove Box in edizione limitata per le feste alle porte.

La Box “Colazione di Pasqua” vi farà vivere un brunch ante-litteram secondo le usanze rurali marchigiane che salutano la festa con una tavola sontuosa che spazia dal dolce al salato senza dimenticare il vino. La Box contiene la profumatissima pizza di cacio dello chef Davide Camaioni, il ciauscolo da spalmarvi, le ciambelle strozzose del Panificio Ciarrocchi, la cioccolata di Ennio Cannella e l’immancabile scoccetta.

Pasquetta è Barbecue con la Box “Light My Fire” che propone un “pic-nic domestico” con tanto di musica di Gianni Schiuma. Nel cofanetto salsicce alla birra e succulenti panini con “Pork&Chop” solo da completare. La ricetta è un’esclusiva studiata per La Box da Vincenzo Brutti (Blog 55Alcuore) e dallo chef Gianmarco Di Girolami: carne di maiale affumicata al ciliegio e cotta all’american bbq per dieci ore, un mix tra i sapori della italianissima porchetta e quelli dello statunitense pulled-pork.

La Box è pensata anche nella versione gluten free e vegana.

Tutte Le Box sono acquistabili dal sito www.la-box.shop e possono essere spedite in tutta Italia ed Europa per raggiungere chi vorrete con un regalo speciale.

Link Utili

La Box “Colazione di Pasqua”: https://la-box.shop/products/colazione-di-pasqua-alla-marchigiana

La Box “Pasquetta, Light My Fire”: https://la-box.shop/products/light-my-fire

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.