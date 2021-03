L’appuntamento sul parquet della Polisportiva Cingoli è stato riprogrammato al 9 maggio. Per la squadra di coach Andrea Vultaggio si tratta del terzo rinvio stagionale

MONTEPRANDONE – Ancora il Covid, ancora un rinvio per la partita di Cingoli. L’Handball Club Monteprandone non giocherà domenica prossima la gara valevole per la seconda giornata del torneo di serie B (girone B) già slittata lo scorso 28 febbraio. L’appuntamento sul parquet della Polisportiva Cingoli, colpa di un caso di positività nel gruppo squadra locale, è stato riprogrammato al 9 maggio.

Per l’HC si tratta del terzo rinvio stagionale: nel conto anche la partita che si sarebbe dovuta disputare domenica scorsa contro Camerano U19, spostata per i lavori di rifacimento del palazzetto di via Colle Gioioso.

Al momento i ragazzi di coach Andrea Vultaggio hanno giocato due soli incontri in campionato: all’esordio, a Camerano (sconfitta 31-28), e a Falconara (terza giornata, successo 32-24).

