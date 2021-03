GROTTAMMARE – Successo per la prima due giorni di Parallelo-Festival del Viaggio Sostenibile, in programma ieri e sabato (sabato 20 e domenica 21 marzo) in modalità live streaming sulle pagine Facebook di Visit Grottammare, Città di Grottammare, Si Parte con Erika, Parallelo Festival e Med Store Italia (sponsor tecnico dell’iniziativa). L’evento alla sua prima edizione è stato organizzato dalla società di comunicazione Com-on, in collaborazione con Si Parte con Erika e reso possibile grazie al patrocinio e al supporto del Comune di Grottammare, teatro del Festival, e con il patrocinio della Regione Marche.

Al centro del dibattito il viaggio sostenibile trattato con incontri e momenti di confronto a cui hanno partecipato alcuni importanti ospiti e volti noti. Nella prima giornata dopo il saluto del sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini e dell’assessore al turismo Lorenzo Rossi che hanno ricordato quanto è stato fatto in questi anni dall’amministrazione nell’ottica di una crescita sostenibile della città, hanno partecipato i giornalisti Corrado Ruggeri e Federico Geremei, direttore di Lonely Planet Magazine Italia.

“Siamo un’amministrazione fortunata perché a Grottammare abbiamo cercato di centrare l’obiettivo della sostenibilità quando ancora questa parola non era scontata – ha commentato il sindaco Piergallini – Il borgo di Grottammare è un simbolo di quanto convenga investire sulla sostenibilità inteso come criterio programmatore fondamentale del futuro di un paese”.

“La città è attraversata dal 43° parallelo che ci caratterizza – ha spiegato l’assessore al turismo Lorenzo Rossi, riprendendo il nome dell’evento – A me personalmente piace molto il titolo di questo festival perché l’idea di parallelo e proprio l’idea di congiunzione che mette insieme tante località diverse con le proprie esperienze e stili di vita”.

Il dibattito è poi proseguito con l’incontro con Ruggeri e Geremei dal titolo “Prossimità, esotismi e nuove coordinate: l’inedito e l’autentico per superare la dualità turista/viaggiatore” che ha dato molti spunti di riflessione.

La giornata di domenica è stata dedicata, invece, al racconto dei valori, descritti anche nei libri pubblicati da Massimiliano Ossini, ospite nel momento d’apertura del Festival, dell’attenzione, delle semplicità e della necessità di spendere bene e in modo giusto il tempo, il più possibile lentamente.

Il secondo incontro del pomeriggio ha dato voce ai viaggiatori Darinka Montico, in collegamento da Bali per raccontare tra i suoi numerosi progetti anche del suo libro WalkaboutItalia dove ha raccontato il suo viaggio a piedi, senza soldi lungo la Penisola, Valentina Miozzo, online dalla Norvegia, ideatrice del blog viaggiarelibera.com e da sempre impegnata a promuovere la sostenibilità e i viaggi responsabili e Andrea Spinelli che, citando anche i suoi libri “Se Cammino Vivo” e “Il camminante”, ha raccontato la sua storia piena di significati.

“E’ stato molto emozionante rendere reale un sogno, quello di realizzare un festival dedicato al Viaggio Sostenibile con un teatro così bello come Grottammare – ha commentato Erika Mariniello, giornalista di viaggi che ha moderato e ideato l’evento – Dovevamo farlo lo scorso anno, poi la pandemia ci ha fermati, ma grazie alla disponibilità dell’amministrazione, quest’anno anche se online siamo riusciti a partire. Ringrazio chi ha reso possibile tutto questo e gli ospiti che con grande disponibilità hanno partecipato. Insieme ai miei collaboratori che ringrazio per il tanto lavoro fatto dietro le quinte vi do appuntamento al prossimo weekend”.

Parallelo-Festival del Viaggio Sostenibile ha in programma altri due pomeriggi con appuntamenti online. Sabato 27 marzo, dalle 16.15, si parlerà di cosa sta facendo la regione Marche per promuovere il cicloturismo, domenica 28, sempre a partire dalle 16.15, la gastronoma Georgia Andreozzi intervisterà il docente e giornalista di Slow food, Antonio Attore. A chiudere il festival ospite Tessa Gelisio, presidente della Onlus ForPlanet.

Il programma dettagliato e altre informazioni sono consultabili sul sito del Festival del viaggio sostenibile, al seguente indirizzo:

http://parallelofestival.com/

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.