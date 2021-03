SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sette giorni di lavori nell’entroterra, imminente il proseguo sulla costa.

Parliamo del film Rai, “Digitare il codice segreto”, diretto dal regista Fabrizio Costa con protagonista Neri Marcorè.

Il film, prodotto dalla Pepito di Agostino Saccà è ambientato nelle Marche, tra ville prestigiose e bistrò fronte mare, contesse e gesti clamorosi, olive all’ascolana e varie delizie della cucina marchigiana e vedrà protagoniste la regione in molti modi diversi e di grande impatto.

Infatti, in questa settimana, le riprese si sono concentrate a Centobuchi presso la Villa Nicolai. I ciak proseguiranno a Martinsicuro, in un’altra villa privata, e poi si sposteranno nuovamente a San Benedetto.

La fine delle realizzazioni in Riviera dovrebbe avvenire a fine marzo e l’opera cinetelevisiva dovrebbe approdare in Rai a dicembre 2021.

Troupe, attori, comparse e staff rispettano in maniera meticolosa i protocolli anti-Covid con l’esecuzione periodica del tampone per garantire le riprese in piena sicurezza.

