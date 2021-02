CUPRA MARITTIMA – Mattinata tragica, quella del 17 febbraio, lungo la costa picena.

Un 80enne di Cupra Marittima si è ferito gravemente con un colpo di pistola in casa. Sul posto, per i soccorsi, il personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Tramite elicottero, l’anziano è stato ricoverato, in gravi condizioni, al Torrette di Ancona.

Sul luogo anche i carabinieri per gli accertamenti, ipotizzato il tentativo di gesto estremo. La pistola era regolarmente detenuta dall’80enne.

