RIPATRANSONE – Il Servizio Civile Universale dà la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno sociale per il bene della cittadinanza. Rappresenta anche un’importante occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani, risorsa indispensabile per il Paese.

Ha durata di 12 mesi e l’orario del volontario è articolato in 25 ore settimanali su 5 giorni. Ai giovani ammessi è versato un assegno mensile di 439,50 euro per il servizio effettuato, inoltre offre corsi di formazione, crediti formativi ed il rilascio di un attestato finale.

L’Ente Comune di Ripatransone, in qualità di capofila di diciassette comuni e di una cooperativa, presenta quattro progetti per l’impiego degli operatori volontari, in settori di intervento diversi:

Assistenza ai minori , con il progetto “Il Villaggio della Speranza 2.0”;

, con il progetto “Il Villaggio della Speranza 2.0”; Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana , con il progetto “Ambientiamoci 2.0”;

, con il progetto “Ambientiamoci 2.0”; Patrimonio storico, artistico e culturale , con il progetto “Riprendiamo il filo”;

, con il progetto “Riprendiamo il filo”; Assistenza ai disabili, con il progetto “DIVERSA-MENTE”.

Per partecipare ad uno dei progetti occorre presentare domanda attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 14 del 15 febbraio 2021.

Per accedere alla piattaforma occorre:

Essere cittadini residenti in Italia o all’estero o cittadini di Paesi Extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, tramite Spid il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I cittadini che non possono disporre dello Spid possono accedere alla piattaforma previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo apposita procedura disponibile sulla homepage della piattaforma stessa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile attraverso l’email servizio.civile@comune.ripatransone.ap.it o ai numeri 0735917338 – 0735917324 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Per tutte le altre informazioni è consultabile il sito serviziocivile.comuneripatransone.com

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.