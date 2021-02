SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, 3 febbraio, è il giorno di San Biagio, patrono di coloro che hanno svolto gli antichi mestieri di funaio, canapino e retara, perni delle attività connesse alla civiltà marinara sambenedettese.

A causa del Covid niente cerimonie a San Benedetto, come accaduto invece negli anni passati, ma sul canale YouTube del Comune è stato diffuso il contributo dei registi sambenedettesi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, che hanno già lavorato per altre iniziative rievocative come l’anniversario della tragedia del Rodi.

Nell’ambito del progetto europeo Arca Adriatica, Cagnetti e Impiglia hanno infatti realizzato un documentario che vuole rendere omaggio al duro lavoro dei funai, dei canapini e delle retare raccontandone le caratteristiche con immagini e narrazioni suggestive.

Il filmato, dal titolo “Vòta cì: il sentiero dei funai” è visibile sulle piattaforme social (canale YouTube, Instagram e Facebook) del Museo del Mare”.

