GROTTAMMARE – Mascherine per divertirsi e non solo per proteggersi dal Coronavirus. Come ogni Carnevale che si rispetti anche quello del 2021 sarà una lettura giocosa della realtà, malgrado tutto.

Per il 37° ”Carnevale dei Bambini”, l’Amministrazione comunale lancia l’iniziativa “Maschera la Mascherina”: l’idea è di realizzare una videosfilata con il contributo di tutti quelli che aderiranno alla proposta, inviando entro l’8 febbraio una foto della propria maschera che inglobi la mascherina sanitaria.

Come tradizione vuole, il lavoro dovrà essere realizzato utilizzando materiali di riciclo.

Il progetto nasce con la collaborazione del Comitato Genitori, che da anni è il motore del Carnevale cittadino dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Per partecipare basta seguire le istruzioni pubblicate su www.comune.grottammare.ap.it, senza dimenticare di compilare la liberatoria (scaricabile dal web) per autorizzare la diffusione delle immagini. La fotografia e la liberatoria vanno spedite entro la scadenza dell’8 febbraio a turismo@comune.grottammare.ap.it, scrivendo nel titolo della mail “Maschera la Mascherina”.

A sostenere l’iniziativa ci sono anche i Centri ricreativi comunali, che offriranno spunti e idee creative attraverso videotutorial pubblicati sulla pagina Facebook “Centri Ricreativi Grottammare”.

“Non abbiamo voluto perdere l’occasione per continuare a onorare la tradizione del Carnevale dei Bambini, seppur adeguando l’iniziativa al contesto che stiamo vivendo. Per noi – dichiarano il sindaco Enrico Piergallini e la consigliera alle Politiche giovanili Martina Sciarroni – questo evento resta soprattutto un’occasione importante di aggregazione e collaborazione tra genitori e figli, che quest’anno, necessariamente, andava “riletta”: il Carnevale è sempre stato il periodo dell’anno in cui il popolo esorcizzava tramite lo scherzo le paure e le difficoltà vissute nei mesi precedenti; per questo abbiamo deciso di far “giocare” le famiglie con la mascherina sanitaria, un accessorio importante per la nostra salute, che è diventato obbligatorio e con quale non è stato semplice prendere confidenza. ‘Maschera la Mascherina’ è insomma un’iniziativa che permetterà di creare un ponte tra il passato e il futuro del Carnevale grottammarese. Speriamo nel 2022 di poter tornare a festeggiare come sempre abbiamo fatto”.

