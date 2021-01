SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se nella nota e nei rumors attorno alla loro notizia di ingresso nella Lega di Salvini i due consiglieri comunali Rosaria Falco e Marco Curzi non si erano espressi in merito all’appoggio al sindaco Piunti, da loro fortemente contestato in questi anni, la nota di Daniel Matricardi, responsabile provinciale degli enti locali, appare invece molto distensiva nei confronti del primo cittadino in carica, anche se non si leggono paroline magiche del genere: “Appoggeremo Piunti anche durante la campagna elettorale“.

“Non posso che esprime soddisfazione per l’ingresso in Lega di due Consiglieri di esperienza come Falco e Curzi. Con il loro ingresso, i Consiglieri Lega nel Consiglio Comunale di San Benedetto salgono a quattro e per questo siamo già a lavoro per la costituzione del gruppo consiliare. Ho sentito il Sindaco Piunti e la settimana prossima ci incontreremo con lui ed i nostri Consiglieri per ragionare circa le tematiche prioritarie per la città in questi ultimi mesi di mandato.”

