GROTTAMMARE – Tutto è pronto per il Grande Capodanno delle Marche on-line, l’ultimo appuntamento con le grandi dirette di Radio Incredibile per questo anno che noi tutti abbiamo passato da “connessi” e che ha visto Radio Incredibile come fedele compagna di tante serate di lockdown.

Mucha Mierda, il NoSense Live party inizierà alle 23.30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Radio Incredibile e si protrarrà nelle prime ore del 2021.

La serata è già piena di grandi ospiti: l’apertura sarà con Enrico Piergallini, Sindaco di Grottammare, a cui spetterà l’onore e l’onere di prefigurare il 2021 per la sua comunità e il territorio.

A seguire Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale Giovani, che ci darà la sua prospettiva per i giovani per il prossimo anno.

Dopo il momento istituzionale seguirà il momento dedicato all’arte, cultura e spettacolo: Massimo Cirri. Conduttore di Caterpillar su Radio 2, con la sua prospettiva sulla Radio, Alice Bellagamba, Ballerina e Attrice, con la sua esperienza in più ambiti dello spettacolo, ed Elisa Di Francisca, Campionessa Olimpica di Scherma, che ci farà le sue previsioni per l’anno sportivo.

La mezzanotte sarà inoltre in compagnia di Roberto Ceriotti, il noto conduttore di Bim Bum Bam, protagonista dell’infanzia di tanti.

La serata proseguirà con il divertimento e la Musica degli Speaker di Radio Incredibile che stanno preparando tante sorprese per iniziare bene il nuovo anno.

Compagne di viaggio di questa grande avventura le due Pagine Rivogliamo Festivalbar e Mammadimerda, che avranno l’onore di raccontare l’anno rispettivamente dal punto di vista musicale e da quello dei genitori che vengono da un anno di difficoltà e sacrifici.

