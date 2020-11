SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Confronto in Riviera fra Arma e amministrazione.

Il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giorgio Tommaseo, accompagnato dal Comandante della Compagnia di San Benedetto, Capitano Marco Vanni, ha fatto stamane, 13 novembre, visita al sindaco Pasqualino Piunti.

Il Colonnello Tommaseo, reduce da un’importante esperienza professionale in Canada dove ha ricoperto l’incarico di esperto nella sicurezza all’Ambasciata italiana di Ottawa, ha speso parole di elogio per un territorio che non conosceva e che ha trovato bellissimo, così come ha descritto molto positivamente le prime impressioni ricevute dai contatti istituzionali avuti in queste prime settimane del nuovo incarico.

Con il sindaco Piunti ha affrontato il tema della situazione della sicurezza sul territorio e delle azioni che saranno messe in campo per verificare il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Coronavirus.

