Di Elvira Apone

CUPRA MARITTIMA – Novità culturale e sociale in Riviera.

Il 5 novembre è uscito “Patata e Fantasia. Viaggio sentimentale tra ricette, sapori e ricordi”, il primo libro della blogger cuprense Marisa Trionfante, edito da Giaconi editore. Si tratta di un viaggio spazio temporale tra le Marche e la Germania, scandito da luoghi, ricordi e sapori attraverso la storia dell’autrice, nata a Colonia e trasferitasi poi a Cupra Marittima, che è specchio di quella di tante famiglie italiane. Una storia che parla di emigrazione, di nostalgia, di teatro, di affetti, di identità e soprattutto di cucina attraverso un filo conduttore originale e amato da molti: la patata. Un puzzle di 23 immagini che uniscono emozioni e arte culinaria in un ponte ideale fra due paesi distanti, ma al tempo stesso vicini.

Figlia dell’attore e regista Severino Trionfante, content creator, influencer food ed esperta di marketing territoriale, Marisa Trionfante ha inizialmente coltivato la stessa passione del padre per il teatro, portando avanti la Compagnia Liberi Teatranti, per poi decidere di esprimere la propria creatività in cucina attraverso il blog “Patata e Fantasia”, nato cinque anni fa dopo aver letto e preparato la torta di patate del gastronomo Pellegrino Artusi, in cui realizza ricette solo a base di patate.

Il libro è in vendita presso il negozio della casa editrice Giaconi Editore, su Amazon, è ordinabile in tutte le librerie ed è disponibile, a Cupra Marittima, presso la Tabaccheria Massarenti e la Pasticceria Garden, a Porto D’Ascoli alla Sorbetteria Creme Glacée, a Porto San Giorgio alla Libreria Mondadori, a Civitanova Marche alla Libreria Ranieri e in altre librerie marchigiane.

