CUPRA MARITTIMA – Sanitari in azione nel pomeriggio del 14 ottobre lungo la costa picena.

Incidente a Cupra Marittima, sul lungomare: dalle prime indiscrezioni una persona anziana è stata investita da un furgone per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, in ausilio la Municipale.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per i soccorsi ed è atterrata l’eliambulanza in spiaggia per l’eventuale trasporto al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

Seguiranno aggiornamenti

